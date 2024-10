Controlli a campo rom Lecce, scoperte due piantagioni marijuana

Due piantagioni di marijuana, un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti, abusi edilizi, l'allaccio abusivo a un impianto idraulico e l'abbandono selvaggio di rifiuti. È quanto riscontato dagli agenti della Questura di Lecce, dei colleghi della Polizia stradale, delle unità Cinofile di Bari e di Brindisi, del Reparto Mobile di Taranto e del reparto Prevenzione Crimine, con l'ausilio della Polizia Locale, nel corso di una operazione di sicurezza al Campo rom "Panareo" sito lungo la SS 7 Ter.

Il blitz all'interno del campo è scattato in seguito a numerose segnalazioni di comportamenti illeciti di vario genere da parte dei nuclei familiari presenti. Dai controlli sono emerse varie situazioni di illegalità diffusa che vanno dalla coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti all'abusivismo edilizio e all'abbandono di rifiuti, anche ingombranti.

All'interno del campo, il personale della Squadra Mobile ha sequestrato quasi 1 kg e mezzo di sostanze stupefacenti.

Individuate due piantagioni di marijuana ubicate a ridosso delle abitazioni, dove erano stati posizionati circa 884 involucri destinati alla piantumazione. Di questi, circa 450 avevano già prodotto delle piantine.

Gli operatori del settore Ambiente del Comune di Lecce hanno proceduto alla messa in sicurezza di un allaccio abusivo a un impianto idraulico di sollevamento asservito al campo.

Riscontrati inoltre 9 abusi edilizi, di cui 7 in ampliamento rispetto ai preesistenti prefabbricati autorizzati e 2 di nuova costruzione ed indipendenti.



