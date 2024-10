Cisti ovarica complica gravidanza, donna operata a Bari

L'ingrossamento progressivo di una cisti ovarica e la torsione dell'ovaio stavano complicando la gravidanza di una donna giunta alla 13esima settimana, rendendo necessario l'intervento chirurgico effettuato con successo impiegando la tecnica laparoscopica. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi dell'équipe di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Monopoli, in provincia di Bari. Le cisti ovariche benigne sono frequenti durante la gravidanza, soprattutto nelle prime 14-16 settimane, e normalmente si risolvono in modo spontaneo e senza grandi problemi per la gestante e per il bambino. In caso di sintomi dolorosi e complicanze, come verificatosi nella donna trattata a Monopoli, diventa necessario intervenire chirurgicamente e la via più indicata per l'asportazione è quella laparoscopica. L'équipe di specialisti di Monopoli ha valutato tutte le opzioni in campo, considerando in particolare che la cisti, crescendo progressivamente di volume nelle settimane, stava influenzando negativamente il prosieguo della gravidanza.



