Crolla la facciata di un edificio in demolizione, ferito operaio

Un operaio di circa 50 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi mentre era a lavoro a Massafra, in provincia di Taranto. Era impegnato, assieme a suoi colleghi, in attività di demolizione di un immobile quando la facciata dell'edificio è crollata e i calcinacci lo hanno travolto: ha riportato ferite che guariranno in pochi giorni.

Sull'accaduto indaga il personale dello Spesal della Asl di Taranto che dovrà stabilire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto all'incrocio tra via Libertini e via Nicotera.



