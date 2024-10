Schierano in campo finto ingegnere, sanzionato Ordine Foggia

Finto ingegnere schierato in squadra durante il campionato di calcio riservato alle categorie professionali. La vicenda riguarda la formazione dell'Ordine Ingegneri di Foggia, che è stato sanzionato con l'esclusione della squadra di calcio per tre anni da tutte le competizioni attuali e future organizzate dal Cni (Consiglio nazionale ingegneri). Tutto per aver schierato in campo un calciatore estraneo all'albo degli ingegneri attraverso finte generalità fornite in distinta.

Il consiglio nazionale ha adottato la sanzione, aggravata dall'esclusione di tutti i componenti dell'elenco atleti presentato dall'Ordine di Foggia per la partecipazione ai campionati di Grosseto 2024 e da tutte le manifestazioni sportive per i prossimi 5 anni. Il responsabile di squadra è stato inoltre escluso per 10 anni da tutte le manifestazioni sportive.

Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia, Stefano Torraco, ha sottolineato che "l'Ordine di Foggia è andato anche oltre la decisione adottata a livello nazionale inviando il caso per competenza al consiglio di disciplina che adotterà eventualmente i provvedimenti che riterrà adeguati. Decisione che ha portato l'Ordine di Foggia a ricevere i complementi a livello nazionale".



