Moto contro auto, un morto e un ferito grave a Taranto

E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata a Taranto, nei pressi della chiesa Corpus Domini del rione Paolo VI. Per cause in corso di accertamento, uno scooter si è scontrato frontalmente con un'auto. Ad avere la peggio sono state le due persone in sella alla moto. Un 48enne è morto sul colpo, l'uomo che era con lui è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.

A quanto si è appreso ha riportato solo contusioni il conducente della vettura. Sul posto l'intervento dei vigili urbani e della polizia stradale per chiarire la dinamica e stabilire le responsabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA