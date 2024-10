Consiglieri Pd all'Eurocamera ,'stop al genocidio in Palestina'

Quattro rappresentati del Pd, selezionati dal gruppo del Partito Socialista Europeo presso il Comitato europeo delle regioni per partecipare a un progetto dedicato a giovani politici, hanno promosso questa mattina un flash mob nell'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles, durante la seduta di apertura della 'Settimana europea delle regioni', per chiedere che l'Unione Europea possa attivarsi "per fermare il genocidio in Palestina e per bloccare la cultura della guerra per la risoluzione dei conflitti".

In particolare Claudio Petrozzelli (esponente del Pd Irpino e già consigliere comunale di Cesinali), Giacomo Mosca, (consigliere comunale del Partito Democratico di Jesi), Rosalinda Giannotti (consigliere comunale del Pd di Ostuni) e Enrico Bruni (consigliere comunale Pd Pisa e segretario comunale Gd) hanno, si legge in una nota, "acceso i riflettori su quanto accade nel mondo e in particolare in Palestina, dove nell'ultimo anno gli attacchi israeliani hanno provocato più di 40mila morti e costretto 1,11 milioni di persone in condizioni di insicurezza alimentare 'catastrofica' e malnutrizione acuta".

"Al Parlamento europeo chiediamo che l'Europa torni a essere protagonista per la risoluzione diplomatica dei conflitti. In particolare chiediamo - hanno evidenziato - maggiore attenzione su quanto accade in Palestina e nei territori occupati. Come per il conflitto in Ucraina è chiaro chi è l'aggressore e chi l'aggredito, i conflitti nascono da lontano, non dal 7 ottobre 2023 o dal 24 febbraio 2022".



