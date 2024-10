Un incendio è divampato la scorsa notta all'interno della Dalena Ecologia che si occupa del trattamento dei rifiuti a Barletta. Le fiamme si sono propagate all'esterno dell'azienda dove erano accatastate alcune balle di materiale di scarto.

I vigli del fuoco del comando provinciale, intervenuti con una autopompa e tre autobotti, hanno impiegato cinque ore per spegnere il rogo sulle cui cause sono in corso accertamenti. Indaga la polizia.

