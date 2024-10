Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale all'alba a Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Sulla statale 613 in direzione Lecce una Fiat Punto e un minibus Renault si sono scontrati: le quattro persone a bordo dell'auto sono state trasferite in ospedale in codice giallo sulla, mentre il conducente del bus, che non aveva passeggeri, è stato ricoverato in codice rosso.



