Agguato a un 49enne ai domiciliari a Foggia, feriti zio e nipote

Un 49enne agli arresti domiciliari a Foggia è rimasto ferito in un agguato stasera nella sua abitazione in cui, al momento della sparatoria, si trovava anche suo zio, di 69 anni, ferito anche lui dai numerosi colpi di pistola esplosi. Zio e nipote non sarebbero in pericolo di vita.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni i due uomini sarebbero stati colpiti sull'uscio dell'abitazione. A chiamare i carabinieri sono stati alcuni cittadini spaventati dal rumore dei colpi di pistola.



