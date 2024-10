L'Udinese torna alla vittoria in serie A dopo le sconfitte con Roma e Inter, battendo 1-0 il Lecce al Friuli. La rete che vale i tre punti l'ha segnata su punizione Zemura al 30' della ripresa e ora i bianconeri salgono a quota 13 in classifica, mentre i pugliesi, alla quarta sconfitta in sette giornate, restano fermi a 5.



