Morta in un incidente, al funerale marito indagato per omicidio

E' in corso nella cattedrale di San Severo, in provincia di Foggia, il funerale di Lucia Salcone, la 47enne morta il 27 settembre scorso in un incidente stradale mentre era in auto con il marito lungo la provinciale 13 per Castelnuovo della Daunia.

Nella chiesa, gremita da parenti e amici, c'è anche il marito della vittima, il 46enne Ciro Caliendo, indagato per omicidio volontario. Gli investigatori sospettano che l'incidente sia stato una messinscena.

Molte amiche di Lucia hanno palloncini bianchi. Una di loro, Gabriella, racconta: "Ho un bellissimo ricordo di Lucia. Ho avuto solo 20 giorni per conoscerla. Avevamo instaurato un rapporto meraviglioso frequentando la scuola serale di ragioneria". Era "una ragazza solare, splendente, molto riservata. Ci teneva molto allo studio e voleva diplomarsi. Me la ricordo come una ragazza altruista, generosa e sempre con il sorriso sulle labbra".



