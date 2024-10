Istat: "Data visualization", a Bari corso per giornalisti

"Data visualization: strumenti e tecniche per l'informazione" è il tema del Corso per giornalisti per la rappresentazione e comunicazione dei dati in programma mercoledì prossimo 9 ottobre a Bari nella sede dell'Istat (ore 9, Strada della Torretta, 2). L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto formativo di data journalism "Scrivere con i numeri" promosso dall'Istat. L'Istituto, infatti, sta organizzando una serie di corsi e laboratori tematici su tutto il territorio nazionale.

Il corso, evidenziano i promotori, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti regionale, è dedicato ai professionisti dell'informazione e comunicazione interessati al trattamento dei dati attraverso strumenti tecnici di visualizzazione grafica.

"L'iniziativa formativa - si aggiunge - offre metodi e strumenti utili a comunicare i dati statistici in maniera chiara, fruibile e accattivante attraverso gli strumenti di data visualization".

Aprirà i lavori Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, dopo l'introduzione di Antonella Bianchino, dirigente Area Sud Istat, sedi regionali di Puglia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Saranno presenti ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto ed il direttore generale dell'Istat, Michele Camisasca.



