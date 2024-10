Donna morta in incidente stradale, oggi i funerali nel Foggiano

Si svolgeranno oggi pomeriggio (ore 15.30) nella cattedrale di San Severo, nel Foggiano, i funerali di Lucia Salcone, la 47enne morta il 27 settembre scorso in un incidente stradale sulla provinciale 13 per Castelnuovo della Daunia. L'auto sul quale viaggiava la vittima era guidata dal marito Ciro Caliendo, 46 anni, indagato per omicidio volontario. Gli investigatori hanno il sospetto che l'incidente sia stata una messinscena dell'uomo.

Gli inquirenti sono stati anche nella villetta dove viveva la coppia per controllare documentazione inerente le proprietà dei due coniugi. Ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo della 47enne e sarebbe anche emersa una ferita alla testa che i medici non sono riusciti a chiarire se provocata dal sinistro o fosse preesistente. Quindi, sono stati disposti ulteriori esami, anche tossicologici e sul blocco cuore-polmoni, i cui risultati saranno depositati entro 60 giorni. Nella serata di ieri, l'indagato, imprenditore agricolo e presidente della Cia agricoltori di San Severo, si è dimesso dalla carica di presidente de 'L'antica cantina' di cui aveva assunto la guida nel 2018.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA