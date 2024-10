Sisto, la separazione delle carriere è riforma di garanzia

"Il bilancio per la giustizia è positivo, è cambiato l'obiettivo, eravamo abituati a riforme spot e abbiamo assistito a barbarie giuridiche, quando l'incompetenza ha regnato sovrana. Punto di riferimento fondamentale è che scriviamo riforme per il cittadino, per la garanzia del cittadino, è una prospettiva importantissima. Così anche per la separazione delle carriere. Il 23 ottobre è il termine ultimo per presentare emendamenti al provvedimento. Una ristrutturazione della giustizia che garantisca al cittadino la certezza che chi lo giudica sia diverso da chi lo accusa". Lo ha detto il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo all'assemblea di Confindustria Bari e Bat in corso al teatro Petruzzelli di Bari, dialogando con il direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini.

Per il vice ministro "la stessa distanza che c'è tra giudice e avvocato deve esserci tra giudice e pm".



