Ruote nella Storia a Nardò,60 vetture per tappa salentina

"Ruote nella Storia" domenica 29 settembre ha fatto tappa a Nardò e nella marina di Santa Caterina con sessanta auto d'epoca. Per due giorni il castello della cittadina si è trasformato nella dimora perfetta per ospitare il format nazionale che attraversa l'Italia l'associazione "Borghi più Belli d'Italia". "Dopo il successo delle precedenti edizioni raccogliamo con entusiasmo l'accoglienza della città di Nardò - ha dichiarato Francesco Saverio Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club Lecce -. Hanno preso parte all'evento, vetture splendide e di grande pregio, a bordo delle quali i partecipanti hanno avuto l'opportunità scoprire i monumenti e le caratteristiche più interessanti del centro storico. La prova di avviamento alla regolarità, disputata sul lungomare di Santa Caterina, ha appassionato fino all'ultimo metro".

"A livello nazionale, anche grazie all'istituzione di ACI Storico, stiamo lavorando proficuamente per garantire tutte le misure a favore della tutela e della salvaguardia del patrimonio delle auto d'epoca e dei loro possessori- ha dichiarato il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani.

Tra i 60 gioielli a quattro ruote erano presenti la "Balilla" anni '30, la "Topolino", la Lancia Aurelia B 24 convertibile America protagonista nel film "Il Sorpasso". Immancabili, le auto 'popolari' come la Citroen 2 cavalli Charleston e il pulmino "Bulli" T1 e T2 Volkswagen, la Lancia Delta Integrale vincitrice di tanti Campionati del Mondo Rally e una delle regine del motorsport. E non poteva mancare la Delorean dmc-12, compagna di viaggio di 'Doc' Brown- Christopher Lloyd e di Marty Mc Fly- Michael J. Fox in "Ritorno al Futuro". L'appuntamento è un evento organizzato da Automobile Club Lecce con la collaborazione di Sara Assicurazioni, CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e GAL Terra d'Arneo, cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA