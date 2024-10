Orsini, mettere al centro neutralità tecnologica

"L'industra italiana non è contro l'ambiente. Siamo campioni sul riciclo. L'85% dei forni che producono acciaio sono elettrici e quindi si punta decisamente all'acciaio green. Dobbiamo mettere al centro la neutralità tecnlogica". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini intervenendo all'assemblea di Confindustria Bari e Bat al teatro Petruzzelli, intervistato dal direttore de Il Sole 24 ore Fabio Tamburini.

"Sul tema della concorrenza - ha aggiunto - servono regole chiare e giuste. I produttori di ceramica hanno investito negli ultimi 10 anni due miliardi. Non possiamo mettere in difficoltà queste aziende importando in Europa a prezzi bassissimi il prodotto. La ceramica europea importata dall'India registra un più 67%. In generale c''è bisogno di tempo e finanziamenti".





