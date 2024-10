Nel Barese torna Gozzovigliando, la magia dei gozzi

Si chiamano gozzi e racchiudono storie e tradizioni di una città che si racconta anche attraverso la pesca. Sono le piccole imbarcazioni, spesso colorare, che puntellanno il mare di Monopoli, nel Barese, a caccia di pesci e che in tutte le domeniche di ottobre animeranno l'edizione 2024 di Gozzovigliano, l'iniziativa che unisce cultura, tradizione e innovazione. La manifestazione, presentata questa mattina in Comune a Monopoli, ha un calendario ricco di appuntamenti che prevede esibizioni veliche, una pagaiata in sup e una esperienza di pescaturismo dedicata a persone diversamente abili. Il 20 ottobre invece, ci saranno al palio delle barche da canottaggio a cura del circolo canottieri ProMonopoli e la rievocazione storica dell'antica asta del pesce. Gozzovigliando non dimentica le famiglie: torna il 6 e il 13 ottobre 'A pesca con papà' con i bimbi e il loro padri che potranno sperimentare la pesca. Sono previste anche le uscite in gozzo, da prenotare sul posto, durante le quali le tradizionali imbarcazioni dei pescatori saranno le protagoniste di affascinanti escursioni lungo la costa. Esperti marinai locali guideranno i visitatori attraverso un percorso storico e paesaggistico unico.



