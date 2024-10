Leccese, 'Bari cresciuta ma è importante confronto con imprese'

"Sono sindaco da pochissimi mesi, il 9 luglio scorso sono stato proclamato e devo dire che anche rispetto ai temi di cui abbiamo discusso in campagna elettorale Confindustria ha sempre svolto un ruolo fondamentale nel contributo programmatico. Bari è indubbiamente cresciuta in questi anni ma bisogna contnuare nel percorso. Negli anni Ottanta avevamo un sogno, quello di far diventare la Puglia la California d'Europa. Penso che siamo riusciti a renderla anche la Silicon Valley grazie anche al contributo di cittadini e imprese". Così il sindaco di Bari Vito Leccese portando i saluti all'assemblea di Confindustria Bari e Bat in corso al teatro Petruzzelli.

"Se Bari è fortemente attrattiva sia su piano turistico che degli investimenti - ha sottolineato rivolgendosi alla platea di imprenditori - è anche merito vostro. Ora sono in fase di startup del mio mandato e tra qualche giorno presenterò in consiglio le linee programmatiche. Sarà un momento importante.

Bisogna governare i fenomeni che viviamo quotidianamente come quello del turismo che è esploso e va gestito per farlo diventare un'opportunità. Anche su questi temi confido nella disponibilità di Confindustria e dei singoli associati".

Leccese ha detto inoltre che "Bari è oggi fortemente attrattiva per gli investimenti delle aziende che si occupano di tecnologie emergenti. Io ho una formazione umanistica, quella che mette al centro l'uomo, ma è necessario confrontarsi ad esempio con l'intelligenza artificiale che va governata, altrimenti sarà lei a governare noi".

Sono importanti, ha concluso il sindaco, "i momenti di confronto con le imprese che si occupano di trasformazione del territorio, di riqualificazione. Confronto che sarà serrato sul piano urbanistico generale, acronimo per me di piano umanistico generale perchè dovrà essere in grado di regolare la vita dei cittadini. Mi aspetto i questi mesi di avviare un confronto costruttivo".



