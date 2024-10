Casellati, elezione diretta premier non sminuisce Capo Stato

"Le prerogative del presidente della Repubblica non sono state toccate, non avrebbe meno poteri con l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica trae legittimazione dai valori della Costituzione, il presidente del Consiglio ha ruolo di indirizzo politico. Quindi il presidente della Repubblica continua ad avere e secondo me enfatizzerà, la capacità di controllo nei confronti del presidente del Consiglio". Lo ha dichiarato la ministra per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, intervenendo a Bari all'assemblea di Confindustria.

"II fatto che il presidente della Repubblica - ha aggiunto - possa perdere il potere di scioglimento del Parlamento che spetta al presidente del Consiglio, non è una diminuzione del suo ruolo. Era costretto dalla crisi della politica che non sapeva gestirlo a intervenire in una sorta di ruolo di supplenza che non gli spettava. I suoi poteri si sono allargati a fisarmonica".



