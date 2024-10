Intesa Regione-ufficio scolastico Puglia, 'promuoviamo salute'

Promuovere i corretti stili di vita nelle scuole pugliesi, per diffondere anche fra i più giovani la cultura della salute, è l'obiettivo del protocollo di intesa fra Regione e Ufficio scolastico regionale rinnovato per il 13esimo anno.

La firma è avvenuta in occasione dell'87esima Fiera del Levante di Bari. Presenti, fra gli altri, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale pugliese, Giuseppe Silipo, e il direttore del dipartimento Promozione salute della Regione Puglia Vito Montanaro.

"E' un'iniziativa che si rinnova da anni e continueremo a farlo finché ne avremo forza e possibilità - ha detto Montanaro -. Attraverso l'informazione, la formazione e la diffusione dei corretti stili di vita, che deve cominciare dai banchi di scuola, possiamo pensare di avere cittadini che sappiano controllare la propria salute". Il progetto è partito nel 2011 e il bilancio è positivo.

"Ci fa piacere che la Regione e la promizione della salute guardino a tutte le scuole - ha proseguito Silipo - dai più piccoli agli studenti delle secobdarie". Il catalogo, contenuto in un piccolo manuale presentato oggi, prevede attività per gli studenti e i docenti. "Abbiamo un unico obiettivo - ha concluso Silipo - ovvero che la comunità scolastica promuova la salute e partecipi al sistema sanitario".



