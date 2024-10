Incendio al motore di un aereo Ryanair a Brindisi, riaperto lo scalo del Salento

Un principio di incendio al motore di un volo Ryanair, in partenza da Brindisi e diretto a Torino, ha portato alla chiusura dello scalo salentino, poi riaperto. A bordo del velivolo (Fr 8826) c'erano 184 passeggeri più i membri dell'equipaggio che sono stati evacuati. Non ci sono feriti. Solo martedì scorso un altro incidente su un volo Ryanair, lo scoppio di 4 pneumatici sulla pista di Orio al Serio, con la chiusura dello scalo per tutto il giorno.

"Il problema - evidenzia in una nota di Aeroporti di Puglia - verificatosi quando l'aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l'evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l'equipaggio".

I passeggeri si trovano "già in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia - prosegue -. I tecnici della compagnia sono all'opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo".

"Questa mattina, all'aeroporto di Brindisi, si è verificato un nuovo incidente, l'ennesimo, su un aereo Ryanair. Abbiamo chiesto quindi un'audizione urgente in Commissione Trasporti alla Camera dei vertici Enac, con un focus sulla sicurezza dei voli Ryanair, che - è bene ricordarlo - è il primo vettore in Italia per traffico passeggeri". Così in una nota Andrea Caroppo, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e Segretario del partito in Puglia e i deputati azzurri membri della commissione Trasporti Mauro D'Attis, Alessandro Sorte, segretario regionale FI Lombardia, e Paola Boscaini.

"A causa di un principio d'incendio al motore di un aereo in partenza 184 passeggeri più i membri dell'equipaggio sono stati evacuati e lo scalo è stato chiuso. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma si tratta del secondo incidente in pochi giorni che coinvolge la compagnia irlandese. Appena 2 giorni fa sono esplosi i pneumatici di un aereo in fase di atterraggio a Bergamo: nessun ferito, ma l'aeroporto è rimasto chiuso per ore. Lo scorso maggio, un volo partito da Bari e diretto a Londra è rientrato nella città pugliese per problemi alla strumentazione; pochi giorni dopo un volo partito da Bologna con direzione Bruxelles è stato fatto atterrare a Lussemburgo per un principio di incendio. E questi sono solo alcuni dei tanti, troppi incidenti che hanno coinvolto negli ultimi mesi Ryanair, in Italia e in Europa", concludono.

