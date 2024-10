Tenta di dare fuoco all'ex convivente, arrestato nel Tarantino

Ha cercato di dare fuoco all'ex convivente e al padre della donna, con il quale aveva ingaggiato una colluttazione, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri di Crispiano (Taranto) prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Si tratta di un 48enne del posto che dovrà rispondere dei reati di atti persecutori e tentato incendio.

E' stata la donna a chiamare il 112 per chiedere aiuto.

L'aggressore, munito di tanica, aveva gettato liquido infiammabile, probabilmente benzina, addosso alla donna e al padre di lei e stava provando a innescare le fiamme con un accendino.

I carabinieri sono intervenuti riuscendo a disarmarlo e a mettere in sicurezza l'area, considerato che il 48enne aveva versato parte del liquido anche in casa e sull'auto della vittima. Sul posto anche il 118. L'uomo è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.



