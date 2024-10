Rassegna Orchestra Magna Grecia, tra ospiti Amii Stewart e Arisa

Da Ravel a Gershwin, da Rachmaninoff a Paganini, con due eventi-tributo a Modugno (Mario Incudine) e Battiato (Cristicchi e Amara), proseguendo con Avion Travel, Amii Stewart, Arisa, Colapesce-Dimartino e Karima, quest'ultima in 'versione natalizia', il progetto Note e racconti con la voce narrante di Paolo Sassanelli e la regia di Alessandro Piva e un concerto a sorpresa. Sedici, in tutto, gli appuntamenti che animeranno la stagione musicale 2024/2025 a cura dell'Orchestra Magna Grecia.

I dettagli sono stati illustrati in una conferenza stampa alla presenza di Viviana Matrangola, assessore alla Cultura della Regione Puglia; Angelica Lussoso, assessore alla Cultura del Comune di Taranto; Annunziata Aresta, presidente dell'Ico (istituzione concertistica orchestrale) Magna Grecia; e Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra Magna Grecia.

Giovedì 17 ottobre aprono la rassegna gli Avion Travel, accompagnati dall'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Valori.

"E' una stagione a colori - ha detto il direttore artistico Piero Romano - che proporrà scoperte ed esclusive al teatro Orfeo (unica eccezione il concerto di inaugurazione del Mysterium Festival alla Concattedrale il 28 marzo 2025, ndr), una ribalta che l'Orchestra della Magna Grecia alimenterà con progetti unici che nascono dalla nostra creatività e altri inediti, alcuni dei quali raccoglieranno autentiche perle della musica, da quella classica alla leggera, dalla lirica a quella raccontata. Tante occasioni, insomma, per divertirci e, al tempo stesso, emozionarci".

L'Orchestra Ico della Magna Grecia, ha osservato l'assessora regionale Viviana Matrangola, "riesce sempre a superare se stessa; anche quest'anno regala alla città di Taranto, alla provincia e a tutta la regione concerti di grande qualità che si muovono tra generi e stili musicali molto diversi".



