Pnrr, al via cantiere in ospedale Bari da 9,7 milioni

Partiranno il prossimo 7 ottobre i lavori di miglioramento antisismico dell'ospedale San Paolo di Bari. Il progetto, un primo stralcio da quasi 9,7 milioni di euro, riguarda l'intera ala ovest e rientra nell'investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" finanziato con fondi Pnrr-Pnc. "Il San Paolo è il primo ospedale della città di Bari che grazie ai fondi Pnrr - ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano - potrà contare su una struttura più sicura, efficiente e moderna. Stiamo dando un nuovo volto alla sanità pubblica in Puglia, sia da un punto di vista strutturale, per via degli interventi edili in corso, sia da un punto di vista funzionale, in quanto saranno offerte prestazioni sanitarie di alta qualità grazie alla installazione delle grandi macchine.

L'avvio del cantiere del San Paolo, tra i progetti della Missione salute, è la conferma della opportunità che la regione Puglia sta cogliendo nei tempi giusti e con l'efficienza giusta per migliorare i luoghi di cura". "Il progetto - ha commentato il direttore generale facente funzioni della Asl, Luigi Fruscio -ha un notevole impatto dal punto di vista strutturale, in quanto è necessario intervenire in profondità sul corpo di fabbrica composto da due piani interrati e sette fuori terra, ma non comporterà alcuna interruzione dell'assistenza sanitaria".

L'area tecnica della Asl ha messo a punto un piano che prevede la ricollocazione degli ambulatori specialistici in altri spazi disponibili del presidio e lo spostamento di alcuni servizi in speciali moduli sanitari attrezzati che saranno installati a partire dal prossimo 7 ottobre. La collocazione dei moduli nelle aree esterne in adiacenza alla struttura ospedaliera, operazione propedeutica all'avvio del cantiere vero e proprio, renderà necessario riorganizzare per l'intera durata dei lavori la viabilità interna e gli accessi in modo da consentire l'ottimale funzionamento della struttura, in ogni caso garantendo gli accessi al Pronto Soccorso, all'ingresso principale e alle aree di parcheggio.



