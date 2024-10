Operazione antimafia tra Basilicata e Puglia, numerosi fermi

Tra Basilicata e Puglia è in corso un'operazione contro il clan Scarcia-Scarci, "una associazione di stampo mafioso operante - secondo la Direzione investigativa Antimafia di Potenza che coordina le indagini - sul litorale jonico lucano". In particolare, le forze dell'ordine stanno dando esecuzione "a numerosi decreti di fermo emessi dalla stessa Dda Potenza". Gli indagati sono accusati, a vario titolo, anche di estorsione, illecita concorrenza, detenzione e porto illegale di esplosivi e di armi.

All'operazione stanno partecipando circa 200 persone delle forze dell'ordine. Ulteriori dettagli dell'operazione saranno illustrati stamani, alle ore 11.30, in una conferenza stampa che si terrà negli uffici della Procura della Repubblica di Potenza.





