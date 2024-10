Ok Corte Conti Puglia a parificazione Rendiconto Regione

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia ha emesso la pronuncia di parificazione del Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023. Come ha sottolineato in sede di requisitoria il Procuratore regionale Carmela De Gennaro, la gestione del bilancio della Regione del 2023 "non ha evidenziato particolari problemi, grazie all'impegno dell'ente per una sana e corretta gestione delle risorse" ed è "apprezzabile" che la Regione abbia "raggiunto l'obiettivo del pareggio di bilancio".

Preoccupa, tuttavia, la crescita dei debiti fuori bilancio, che nel 2023 si sono attestati sui 12 milioni di euro contro i 6 del 2022 e che riguardano soprattutto l'acquisizione di beni e servizi.

"È assurdo - ha aggiunto il Procuratore a margine dell'udienza - che una regione non riesca a programmare quella che sarà la sua gestione futura", essendo quindi costretta a "contrarre delle spese per acquisire beni e servizi per la cui copertura non ha previsto nulla in bilancio".

Criticità sono state osservate anche dal punto di vista della spesa sanitaria: il bilancio consolidato 2023 del servizio sanitario regionale si è chiuso con una perdita di 38,54 milioni di euro, in netto calo però rispetto al -144,31 milioni del 2022. "Sulle spese per personale - ha concluso il Procuratore - si evidenzia che purtroppo la Regione ha usato le risorse assegnate per l'emergenza Covid 19, che potevano essere utilizzare solo fino al 31 dicembre 2022, per continuare ad assumere personale del tutto illegittimamente, come rilevato anche dalla Corte costituzionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA