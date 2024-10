Nuovo prefetto Lecce, etica pubblica antidoto contro illegalità

"E' importante puntare sull'etica pubblica che deve costituire il faro per i nostri comportamenti.

L'etica pubblica costituisce l'antidoto migliore per prevenire ogni situazione di illegalità e garantire una società democratica". Nel giorno di presentazione agli organi di informazione, il nuovo prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno, ha tracciato le linee guida del suo mandato. "Un'azione che sarà ispirata al concetto di etica pubblica - ha rimarcato - che significa essere cittadini responsabili , denunciare qualsiasi tipo di situazione anomala, rispettare la legalità, sentirsi parte integrante di una dimensione valoriale. Un modo di essere, di dare il proprio contributo in termini etici. I cittadini devono diventare sentinelle della legalità".

Sul fronte dell'ordine pubblico Manno ha precisato che "non possiamo militarizzare un intero territorio ma è importante lavorare in sinergia", ribadendo che "non è facile denunciare, si ha paura ma bisogna superarla e e avere fiducia nella risposta dello Stato. Coinvolgeremo le associazioni antiracket e antiusura anche attraverso l'attivazione di campagne di sensibilizzazione e informative per far capire che esistono anche strumenti normativi che consentono alle vittime di fare domanda di accesso al fondo di solidarietà".

Manno ha poi annunciato il progetto sicurezza a cui la Questura di Lecce sta lavorando e che "punterà ad adottare un sistema di lettura delle targhe dei veicoli in ingresso in città".



