Giornate del Mezzogiorno, 'Puglia prima porta d'Europa'

(V. 'Prete, Sud cresce ma pesa incognita ...' delle 14:59) "Il nostro territorio non è soltanto turismo e agroalimentare, c'è tutto un altro pezzo di economia che può fare massa critica, costituire un paniere e dar vita a scenari importanti, a partire dalla blue e dalla green economy.

Per noi è fondamentale essere la prima porta d'Europa". Lo ha sottolineato l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci interevendo al secondo talk delle 'Giornate del Mezzogiorno' organizzate dalla Camera di Commercio di Bari in occasione della 87esima Fiera del Levante dal titolo 'Hub Puglia: un nuovo ruolo per il Mezzogiorno'.

"Per farlo - ha aggiunto Delli Noci - dobbiamo anche garantire sicurezza". Una questione strategica, secondo il prefetto di Bari, Francesco Russo, "affinché la regione possa potenziare il suo ruolo e le sue capacità attraverso un sistema imprenditoriale di aziende sane".

Al talk ha partecipato anche il presidente di Unioncamere Andrea Prete.

In una regione "con oltre 900 chilometri di costa, 4 porti, un articolato sistema di aeroporti, e una rete ferroviaria e stradale da ammodernare e ristrutturare - ha rilevato la presidente della Camera di Commercio, Luciana Di Bisceglie - dobbiamo cambiare paradigma sull'economia del mare. Sicuramente la Puglia non può fare a meno dell'industria in questo processo di sviluppo, che può contare anche su pipeline a cominciare dal Tap, nel momento in cui l'approvvigionamento di gas dalla Russia si è quasi azzerato".

Per Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore di Domino, "siamo sempre aggrappati alle questioni internazionali. Se muta il contesto, ci ritroveremo ad avere il Sud spiazzato. Non bisogna affidarsi solo alla geopolitica, la riscoperta del mare è fondamentale. Senza, nonostante i gasdotti, le Zes e la dorsale Adriatica, per il sud tutto diventa più difficile".





