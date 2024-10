Festival del cinema europeo, omaggio speciale a Mario Verdone

Omaggio speciale a Mario Verdone con il documentario a lui dedicato dal figlio Luca e con la 15esima edizione del Premio ai giovani autori esordienti. Saranno, ancora una volta, Carlo, Luca e Silvia Verdone a consegnare a Lecce, come tradizione, nel corso della XXV edizione del Festival del cinema europeo (in programma dal 9 al 16 novembre), il riconoscimento attribuito all'autore italiano di un'opera prima che si sia particolarmente contraddistinto nell'ultima stagione cinematografica.

La cinquina dei finalisti di quest'anno, selezionati da Alberto La Monica, direttore del Festival del Cinema Europeo, con il direttivo dei Giornalisti cinematografici italiani (Sngci) presieduto da Laura Delli Colli, è così composta: Margherita Vicario per Gloria!, Alain Parroni per Una sterminata domenica, Filippo Barbagallo per Troppo azzurro, Tommaso Santambrogio per Gli oceani sono i veri continenti, Alessandro Marzullo per Non credo in niente.

Il premio sarà assegnato da Carlo, Luca e Silvia Verdone nel weekend finale della manifestazione. In occasione della 15/a edizione, il Festival del cinema europeo, d'intesa con il Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, annuncia nel palmarès del Premio Verdone un premio speciale a Brando De Sica, autore dell'opera "Mimì-Il Principe delle tenebre".

"È un riconoscimento speciale - spiega Laura Delli Colli, presidente dei Giornalisti Cinematografici - condiviso con il Festival a un'opera prima che al professore sarebbe piaciuta molto".

"Siamo arrivati alla quindicesima edizione del Premio intitolato a nostro padre - hanno dichiarato Carlo, Luca e Silvia Verdone - e siamo felici di vedere come il nuovo cinema italiano sia foriero di nuove e interessanti storie che dimostrano talento e creatività delle nuove leve. Come ogni anno, la selezione presenta opere molto interessanti e non sarà facile per noi decretare il vincitore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA