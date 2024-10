Donna morta in incidente stradale nel Foggiano, indagato marito

E' stata disposta l'autopsia sul corpo di Lucia Salcone, la 47enne di San Severo (Foggia) morta in un incidente stradale avvenuto la notte tra il 27 e il 28 settembre scorsi sulla provinciale 13 che unisce San Severo a Castelnuovo della Daunia. La donna era a bordo di una Fiat 500 condotta dal marito che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. L'impatto è stato talmente violento che il veicolo ha preso fuoco. La donna è stata poi ritrovata carbonizzata. Nell'incidente ha riportato ustioni invece il coniuge, Ciro Caliendo, che, stando a quanto si apprende, è stato raggiunto da un avviso di garanzia con l'imputazione provvisoria di omicidio volontario. Un atto dovuto per permettere all'indagato di nominare un consulente di parte durante l'esame autoptico. Al vaglio degli investigatori la dinamica del sinistro e le dichiarazioni dell'uomo.



