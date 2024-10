Nasce un podcast 'noir' su cibo e sicurezza alimentare

Si chiama 'Per fare un broccolo' il podcast che Coop Alleanza 3.0 ha voluto realizzare per far conoscere la storia degli alimenti che finiscono sulla nostra tavola e le 'insidie' della sicurezza alimentare.

Si tratta di sei puntate di venticinque minuti l'una ideate, scritte e prodotte da Show Reel Agency con la voce di Francesco Migliaccio, conosciuto per il suo 'Demoni urbani'. E proprio come un giallo, con un mix di ironia, vengono raccontati i misteri quotidiani degli alimenti. Da oggi è disponibile sulle maggiori piattaforme (Spotify, Amazon Music , Spreaker e Apple Podcast) la prima puntata che racconta di "un uomo, un frigo vuoto e un broccolo come soluzione", le successive - realizzate con il supporto scientifico di Lisa Canali, referente per l'Italia presso la direzione Ambiente della Commissione Europea - saranno pubblicate ogni quindici giorni.

"Ho aderito con entusiasmo a questo importante progetto perché mi consente, nel mio piccolo, di aiutare i consumatori ad essere più informati e consapevoli su tutto ciò che riguarda la sicurezza alimentare - ha spiegato Migliaccio -. La mia esperienza nel true crime, probabilmente farà sì che gli ascoltatori/consumatori, stiano inchiodati alle cuffie con un minimo di apprensione. Ma l'ironia e il gioco sono le chiavi che abbiamo scelto per riflettere seriamente, ma con il sorriso, sui rischi di scelte scellerate degli alimenti ricorrendo anche ai consigli degli esperti".

"Abbiamo scelto il linguaggio del crime e un tocco di ironia, per sensibilizzare su questioni fondamentali come la tracciabilità, i controlli dei prodotti, e coinvolgere un pubblico più ampio. Una sfida, che vuole rendere la sicurezza alimentare un tema avvincente per tutti, ma anche educare chi frequenta i nostri negozi in modo nuovo, divertente e accessibile, senza mai perdere di vista la serietà dei temi trattati" ha sintetizzato Alessandro Medici, Direttore Comunicazione Coop Alleanza 3.0.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA