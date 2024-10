Confapi Taranto, bonifici a indotto ex Ilva segnale importante

"Proprio in questi giorni molte imprese cominciano ad essere ristorate dei crediti vantati da Acciaierie d'Italia in as; a breve sarà chiarita anche la posizione delle aziende escluse in prima battuta ed anche la Regione Puglia ha attivato la procedura di svincolo di quote di avanzo di amministrazione a favore delle imprese strategiche dell'indotto in situazione di crisi. Un risultato complessivo importante, quasi insperato, ottenuto attraverso l'impegno e la sinergia di tutte le istituzioni coinvolte, ove si consideri che si attendono ancora i ristori della prima amministrazione straordinaria del 2015". Così Fabio Greco, nuovo presidente di Confapi Industria Taranto, la confederazione delle piccole e medie industrie private della provincia, eletto all'unanimità dall'assemblea dei soci.

Greco, ex presidente di Aigi (associazione a cui aderisce l'80% delle imprese dell'indotto ex Ilva), subentra a Carlo Mario Martino, che ha traghettato la associazione nell'ultimo anno.

"Ringrazio fortemente - ha detto il neo presidente di Confapi Industria Taranto - il ministro delle Imprese Adolfo Urso che ha dimostrato una ferrea fiducia nel nostro territorio.

Non dimentico il supporto ricevuto dai parlamentari locali, dal presidente della Regione Puglia, dal capo ufficio legislativo del Mimit Veltri e da parte di Daniele Schroder e Rodolfo Mancini del gruppo Sace". "Continuerò ad operare - ha affermato ancora Greco - mettendo al centro degli interessi l'amore per il mio territorio che vive una delle fasi più travagliate della sua storia recente. Una economia che è stata pesantemente minata dalla seconda amministrazione straordinaria dell'ex Ilva, che ha rischiato di mandare sul lastrico la quasi totalità delle nostre aziende".

Ma, ha concluso, "nel futuro di Taranto non c'è solo la siderurgia. La mission di Confapi è la tutela e valorizzazione sul territorio del ruolo e dello sviluppo delle piccole e medie imprese private, pertanto il mio impegno si rivolgerà a 360° a tutti i settori della economia, creando un legame forte tra noi imprenditori e le nostre aziende".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA