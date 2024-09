Giornate del Mezzogiorno, focus sulle opportunità di Pnrr e Zes

Distinguere gli strumenti dagli obiettivi e su questo calibrare gli interventi e le strategie di sviluppo del Mezzogiorno. Sono le necessità emerse nella prima delle due 'Giornate del Mezzogiorno' organizzate nell'ambito della 87esima Fiera del Levante, dal titolo Pnrr e Zes: un nuovo intervento straordinario per il Mezzogiorno?.

Per Pasquale Tridico, presidente della sottocommissione per le questioni fiscali (Fisc) del Parlamento Europeo, "senza le infrastrutture le imprese non vengono. Aver pensato a una Zes unica così grande nel Mezzogiorno, con esigenze così diverse, è sbagliato. La politica industriale non può limitarsi al credito di imposta".

Secondo Giosy Romano, coordinatore della Zes unica, "il vero pilastro della zona economica speciale resta la semplificazione burocratica".

Gianfranco Viesti, professore di Economia all'ateneo barese, ha insistito "sulla centralità dell'intervento del Pnnr. Il problema non è soltanto quello di far arrivare i soldi da Roma ma lavorare con i Comuni. Se ci fosse una proroga sarebbe ragionevole, ma non è certo che sia concessa".

In Puglia, ha detto la presidente del consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, "abbiamo certamente una capacità di spesa eccezionale e, anche nel quadro del Pnrr e dei Fondi di Sviluppo e Coesione, vogliamo avere una prospettiva più ampia per le nostre imprese, per le infrastrutture e soprattutto per i giovani".

"Sì ai contenitori, ma altrettanto importanti - ha concluso la presidente della Camera di Commercio, Luciana Di Bisceglie - sono i contenuti degli interventi, che significa maggiore attenzione al capitale sociale, alla giovani generazioni, alle donne, la cui crescita occupazionale può rappresentare veramente la leva di sviluppo del Mezzogiorno nella dimensione europea".

"Le Giornate - ha dichiarato nel suo saluto Gaetano Frulli, presidente della Fiera del Levante - costituiscono un momento di formazione e informazione di alto livello sul Mezzogiorno, finalmente ritornato all'interno della campionaria grazie alla Camera di Commercio di Bari".



