Confagricoltura Puglia, per siccità cala produzione olivicola

"La campagna olivicola 2024-2025 in Puglia si preannuncia leggermente anticipata rispetto agli anni passati e caratterizzata da una significativa riduzione della produzione. Le stime attuali indicano un calo compreso tra il 30% e il 40%, dovuto principalmente agli effetti della siccità prolungata e di eventi climatici estremi, che hanno colpito duramente gli uliveti della regione". Lo fanno sapere da Confagricoltura Puglia. L'organizzazione aggiunge che "tuttavia, nonostante la riduzione delle rese, la qualità dell'olio si prospetta eccellente, a testimonianza della resilienza del settore e delle pratiche agronomiche adottate".

"La siccità che ha caratterizzato quest'anno, insieme ai repentini cambiamenti climatici, ha inevitabilmente compromesso la produttività degli ulivi - spiega Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia - aggravando l'alternanza ciclica delle colture. Tuttavia, la qualità del prodotto non è in discussione: le nostre aziende agricole hanno continuato a investire in tecniche sostenibili e in varietà resilienti, e questo ci permette di puntare su un olio extravergine di alto livello".

L'aumento dei costi di produzione, osserva ancora Làzzaro, "ha ulteriormente complicato lo scenario, portando a un incremento dei prezzi dell'olio pugliese. Negli ultimi quattro anni si è registrato un rialzo medio del 36% nei prezzi alla produzione, con un progressivo ridursi del divario tra gli oli Dop/Igp e quelli convenzionali. Il fatto che i consumatori siano disposti a spendere pochi euro in più per un prodotto certificato è positivo - conclude - e dimostra che la qualità viene premiata, anche in una situazione di crisi produttiva".





