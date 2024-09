I vigili del fuoco hanno salvato un uomo caduto in un pozzo artesiano che si trova alla periferia di Barletta. Si tratta di una persona di cui ieri sera era stata denuncia la scomparsa ai carabinieri. Non è chiaro come l'uomo, che è di Barletta, sia precipitato nel pozzo e chi abbia dato l'allarme e consentito il suo ritrovamento. Sull'accaduto indagano i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA