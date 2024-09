Sequestrati in negozio nel Leccese 18 kg di alimenti contaminati

In un negozio di alimentari di Tricase, nel Leccese, i carabinieri della locale stazione e del Nucleo Antisofisticazioni (Nas) hanno rinvenuto all'interno di un congelatore spento e poi sottoposto a sequestro 18 kg di alimenti completamente decongelati, ammuffiti e invasi da parassiti. II titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato per il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

In aggiunta, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di oltre 11mila euro in quanto il responsabile del negozio aveva avviato l'attività in modo abusivo, senza alcuna autorizzazione amministrativa e sanitaria e senza aver adottato le procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente.

I militari del Nas di Lecce hanno disposto la diffida alla prosecuzione dell'attività commerciale.



