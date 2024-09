Emiliano, errore di Meloni non essere presente in Fiera Levante

"L'assenza della premier Meloni" alla Fiera del Levante "è dovuta probabilmente anche al fatto che qui in Puglia non trova gente che la applaude senza critica, qui avrebbe trovato la verità. Quando il premier sfugge alla verità danneggia se stesso dal mio punto di vista. E comunque avrebbe avuto una accoglienza rispettosa e collaborativa". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ai cronisti arrivando in Fiera del Levante per la cerimonia d'inaugurazione dell'87esima edizione.

"Sfuggire a questo evento così importante per il Mezzogiorno - ha aggiunto - secondo me è stato un errore. Fermo restando, ovviamente, che le giustificazioni per un premier sono infinite, nel senso che il presidente del Consiglio avrà cose importanti da fare, però anche Bari, la Fiera e la Puglia sarebbero state importanti".



