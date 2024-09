A Marina di Pisticci la 30ª edizione delle Olimpiadi 50&Più

Partecipazione, condivisione, amicizia, ma soprattutto sport, cultura, benessere e musica.

Sono stati questi gli ingredienti della quarta edizione di Immagina 2024 - uno dei grandi eventi ideati e promossi dall'Associazione 50&Più - che dal 15 al 22 settembre a Marina di Pisticci, in provincia di Matera, ha coinvolto oltre 700 soci. Quest'anno, ad aggiudicarsi la coppa è stata 50&Più Lecce.

Nella splendida cornice della costa ionica, si è svolta la 30a edizione delle Olimpiadi 50&Più. Sono stati circa 600 gli atleti (253 uomini e 344 donne) giunti a Marina di Pisticci da ogni parte d'Italia, che hanno partecipato alle gare. Dal nuoto alle freccette, dalle bocce al tiro con l'arco, dal tennis alla marcia, passando per maratona, ping pong, basket, ciclismo, centinaia di sportivi si sono sfidati nelle tredici discipline.

Ad accendere la fiamma olimpica Maurizio Damilano, campione di marcia alle Olimpiadi di Mosca 1980 e più volte campione del mondo nella stessa disciplina. Con lui anche i vincitori assoluti della passata edizione. Dopo giorni di gare e competizioni, gli atleti hanno festeggiato insieme, tra musica e spettacoli, ricevendo la medaglia del trentennale, in un'atmosfera di amicizia e sano agonismo, condividendo ancora una volta i sani valori dello sport.

A Immagina 2024, tra le tante iniziative in calendario, anche le passeggiate in bici con il campione del ciclismo Francesco Moser e la presentazione del libro Gigi Riva. Il campione, l'amico, il mito. Immancabile la gara di ballo, giunta all'ottava edizione che, quest'anno, ha portato sul gradino più alto del podio 50&Più Salerno con Giulio Rocco Castello e Sofia Palumbo (Salerno), al secondo posto Alfonso La Rocca e Maria Avagliano (Salerno) e terzi classificati Domenico Tomaino e Rita Cortesi (Milano).

"Trent'anni sono un traguardo importante - ha detto a margine dell'evento, Sebastiano Casu, vicepresidente vicario nazionale - raccontano la nostra storia ma anche la tenacia e la determinazione di atleti non più giovanissimi che si mettono in gioco con passione e coraggio. Immagina 2024 è stato un grande evento, un appuntamento a cui hanno risposto centinaia di soci provenienti da ogni parte d'Italia che, a Marina di Pisticci, hanno rinnovato i valori della nostra associazione. Continuiamo a fare la nostra parte per favorire sempre di più la socialità e la condivisione affinché a ognuno - giovane o anziano - venga riconosciuto il diritto di essere parte attiva della comunità".

Vince queste Olimpiadi 50&Più 2024 la squadra di Lecce con 1.532 punti, al secondo posto Salerno con 807, al terzo Vercelli con 656. Ed è sempre la squadra di Lecce a conquistare il maggior numero di medaglie in questa 30a edizione: 45 in tutto (14 d'oro, 15 d'argento, 16 di bronzo). Seguono Belluno con 24 medaglie e Vercelli con 21.

Nella classifica regionale si aggiudica il primo posto con 2.253 punti la Puglia, sul secondo gradino del podio sale il Veneto con 1.375. Terza classificata la Lombardia con 1.010.

È Alessandra Graziuso dalla provincia di Lecce a conquistare il titolo di campionessa delle Olimpiadi 50&Più, totalizzando 96 punti. Al secondo posto si posiziona Silvia Paola Chiaratti con 93 punti della provincia di Roma. Mentre terza classificata è Antonia Clara Mattiello della provincia di Milano con 76.

Con 100 punti si laurea vincitore degli assoluti maschili Massimo Bernasconi della squadra di Bergamo. Al secondo posto con 86 punti si classifica Antonio Clemente di Lecce. La terza posizione va a Walter Fornasiero della provincia di Padova con 80 punti.



