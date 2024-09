Urso, 'spero di chiudere l'operazione Ilva in un anno'

"Mi auguro, ma sarà una sfida difficile, che entro la prima parte del prossimo anno si possano assegnare questi asset a chi crede davvero nella siderurgia Italiana, e nella sua grande potenzialità. Se questo avverrà avremo chiuso l'intera operazione in un anno, caso unico nella storia di questo Paese".

Lo ha detto il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, riferendosi alla procedura internazionale per l'Ilva nel corso della cerimonia inaugurale della Fiera del Levante.



