Al via a Lecce la prima edizione di Stato dell'arte Festival

Nel capoluogo salentino nasce Stato dell'Arte Festival, che animerà la città di Lecce per una tre giorni il 27, 28, 29 settembre, per poi proseguire fino a febbraio 2025.

Il Festival, organizzato da Icon Radio Visual Group APS, con la direzione artistica di Gegè Telesforo, parte dalla musica per poi espandersi attraverso le diverse arti seguendo il tema 'Porte, attraversamenti, passaggi'. Obiettivo finale, quello di valorizzare luoghi e spazi: come il Parco Coni - Montefusco, polmone verde della città, la più grande area verde di Lecce. Ma anche luoghi simbolici, tra questi le monumentali porte cittadine, che diventano le quinte scenografiche per gli eventi serali, e "gli scrigni" di Lecce.

"Gli scrigni" corrispondono invece a vari spazi storici di Lecce, dal Fiermonte Museum, a La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso, al Teatrino Profumeria Liguori. Ma anche, ancora, il Fondo Carmelo Bene, un archivio del patrimonio materiale e immateriale di Carmelo Bene, la Biblioteca Nicola Bernardini, il più prezioso patrimonio librario della provincia e il Must, il Museo Storico ospitato negli spazi dell'ex monastero quattrocentesco di Santa Chiara.

Dopo l'anteprima di lunedì con Rita Marcotulli, a raccogliere il testimone saranno alcuni musicisti di fama nazionale e internazionale. Tra gli altri: il pianista jazz Danilo Rea, protagonista della scena mondiale; Giovanni Cosma con il suo progetto Moonari; Christian Mascetta Trio; Daniela Spalletta e Stefania Tallini; I Virtuosi Italiani. Accanto alla musica dei "grandi" troverà spazio anche quella dei musicisti locali, per i quali Stato dell'Arte Festival diventa un trampolino di lancio importantissimo. Inoltre, gli artisti ospiti terranno dei meeting dedicati proprio ai giovani musicisti e studenti locali.

Gli incontri con gli artisti saranno a cura di Ugo Sbisà, giornalista, critico musicale e docente al Conservatorio "Piccinni" di Bari.

Insieme alla musica, non mancheranno poi momenti dedicati a talk di approfondimento sull'arte, sul suo stato attuale e sul suo rapporto con le nuove tecnologie (una su tutte l'ai), estemporanee di pittura, la danza, con l'esibizione di Res Extensa Dance Company e una mostra fotografica: "Immagini sonore" del fotografo Roberto Cifarelli. Il festival proseguirà poi oltre settembre fino a febbraio 2025, con un programma che si potrà consultare su statodellartefestival.it.

"Da uomo e artista pugliese - dice Telesforo - sono emozionato ed onorato di dirigere la prima edizione di un Festival innovativo e multidisciplinare come Stato dell'Arte Festival, in una delle città più belle e iconiche del nostro Paese. Dopo la cerimonia inaugurale a Porto Selvaggio, Lecce aprirà le sue porte a tutti gli appassionati di musica, danza e arti figurative, che in luoghi simbolo della capitale del Salento avranno l'opportunità più unica che rara di assistere gratuitamente ad una serie di performances e incontri di alto profilo con protagonisti musicisti e artisti italiani di caratura internazionale, e alcuni fra i migliori talenti di oggi. Sarà una grande festa".

Per Alessandro Maria Polito, presidente dell'Associazione organizzatrice Icon Radio Visual Group, "il Festival è la realizzazione di un progetto coltivato da tempo. Volevamo infatti superare l'idea della rassegna pianistica degli ultimi anni, per inserirla in un contesto più ampio e dall'impronta più culturale, facendola dialogare con altre forme artistiche, insistendo ancora di più su un tema che abbiamo molto a cuore, quello dell'arte come strumento per valorizzare spazi e luoghi".





