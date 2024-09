Ruote nella Storia, a Nardò evento per cultori auto d'epoca

La "macchina del tempo" firmata ACI e ACI Storico, il 28 e 29 novembre arriva a Nardò e nella marina di Santa Caterina per Ruote nella Storia 2024, evento organizzato in collaborazione con i "Borghi più Belli d'Italia".

La tappa pugliese, cofinanziata da Unione Europea, Regione Puglia e altre istituzioni, è un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso la passione per il motorismo storico.

Oltre cinquanta auto d'epoca, tra cui la Balilla anni '30, la Topolino, la Jaguar MK del 1950, la Lancia Aurelia B24 e la mitica Delorean di "Ritorno al Futuro", sfileranno in un suggestivo percorso tra le bellezze storiche di Nardò e il lungomare di Santa Caterina. Il programma inizia sabato 28 settembre con la cerimonia di piantumazione dell'Albero d'Italia e il mercatino "Sapori del Salento". Domenica, raduno e esposizione diffusa delle auto a partire dalle 8:30, con il corteo per Santa Caterina e una prova di regolarità sportiva.

Francesco Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club Lecce, sottolinea: "Ruote nella Storia è un appuntamento immancabile per i possessori di auto d'epoca. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l'evento arriva a Nardò, offrendo l'opportunità di scoprire il borgo e il litorale neretino a bordo di splendide auto storiche. Un'occasione per valorizzare il patrimonio di cultura, eleganza e fascino del territorio condividendo la passione per il motorismo storico". Per il sindaco Pippi Mellone e per l'assessore Giuseppe Alemanno, si tratta di "un'occasione per promuovere Nardò e il fascino senza tempo delle auto d'epoca".



