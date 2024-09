Ragazza uccisa per errore, amici con volto 19enne sulle maglie

Palloncini rosa e bianchi, altri argentati per comporre il nome Antonella. Magliette con il volto della ragazza e alcuni minuti di tensione. Si sono svolti in forma privata, nella chiese del cimitero monumentale di Bari, i funerali di Antonella Lopez, la 19enne uccisa per errore nella discoteca Bahia di Molfetta (Bari) nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Non sono mancati momenti di tensione tra parenti e amici della ragazza e i giornalisti e i fotografi fatti allontanare dalle forze dell'ordine al termine di una discussione dai toni accesi. Per i funerali, la questura di Bari ha disposto la forma privata per motivi di ordine pubblico.

Il feretro della ragazza è arrivato poco prima delle 15 al cimitero direttamente dal Policlinico di Bari dove ieri è stata svolta l'autopsia. Per l'omicidio della giovane è stato fermato (in carcere) il 21enne Michele Lavopa.



