Orsara di Puglia, 2mila abitanti e diversi ultracentenari

Un piccolo comune incastonato tra i Monti della Capitanata con poco più di 2 mila anime ma con diversi ultracentenari: è Orsara di Puglia, nel Foggiano, dove nelle prossime settimane spegneranno le candeline cinque anziani.

La più longeva è Carmela Zullo, che festeggerà i suoi 104 anni il prossimo 11 novembre. Altre due donne, le nonne Luisa e Maria Anna, compiranno nei prossimi giorni i 100 anni di vita, mentre nei primi giorni del 2025 toccherà a nonno Fedele e nonna Maria Incoronata spegnere 101 candeline sulla torta.

"Raggiungere e oltrepassare i cento anni di vita e farlo in buone condizioni di salute, è certamente un traguardo importante e significativo", dice il sindaco di Orsara di Puglia, Mario Simonelli.

"Da molti anni abbiamo deciso di celebrare i compleanni dei centenari che vogliono condividere un momento importante non solo per la persona festeggiata e per la sua famiglia ma per l'intera comunità: il ruolo degli anziani è molto importante in paesi come il nostro, a ciascuno di loro regaleremo una dedica con una targa celebrativa", conclude il primo cittadino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA