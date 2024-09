Ministro Urso alla inaugurazione della 87esima Fiera del Levante

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parteciperà, sabato 28 settembre alle ore 10, alla cerimonia di inaugurazione dell'87esima Fiera del Levante, a Bari. Lo comunica la prefettura in una nota. Non sarà presente, invece, la premier Giorgia Meloni.

La cerimonia sarà preceduta alle ore 9 dalla solenne deposizione della corona di alloro presso il Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari, alla presenza del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.



