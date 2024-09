Lite tra fidanzati a Bari, ferito il padre della ragazza

Indagano i carabinieri sul caso di un uomo che sarebbe stato ferito con un paio di forbici dal fidanzato della figlia a Bari. I fatti ieri pomeriggio nel quartiere San Paolo. Secondo quanto ricostruito, il tutto sarebbe nato da un acceso litigio tra il giovane, 18enne, e la fidanzata. La discussione avrebbe poi coinvolto i genitori dei due ragazzi; il 18enne, da quanto si apprende, avrebbe preso un paio di forbici che il padre della ragazza aveva con sé - probabilmente uno strumento da lavoro - e avrebbe colpito l'uomo, ferendolo in modo non grave. Nella lite sarebbe rimasta ferita non gravemente anche un'altra persona.



