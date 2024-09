In clinica Taranto nuova Tac con intelligenza artificiale

Nella casa di cura Villa Verde di Taranto è stata installata una nuova Tac di ultimissima generazione, dotata di IA (Intelligenza Artificiale), che promette esami più veloci e meno radiazioni per i pazienti. Il macchinario è inserito nella rete Cup della Asl e potrà contribuire all'abbattimento delle liste di attesa. "Questo apparecchio - commenta il dottor Nicola Danese, responsabile del servizio di Radiologia - renderà più rapida l'esecuzione dell'esame e con immagini nitide. Con beneficio sia per i pazienti che per il personale medico e tecnico".

Dal 2022 ad oggi, grazie anche ai fondi del Pnrr, c'è stata un'accelerazione nel turnover e nell'ammodernamento dei macchinari, oggi completamente digitali, connessi e spesso dotati di Intelligenza Artificiale per "referti sempre più accurati e precisi". La nuova Tac CT 5300, progettata da Philips e installata a Taranto, "va proprio - riferisce una nota - in questa direzione e può essere utilizzata nei diversi ambiti cardiaco, pneumologico, bariatrico, interventistico e traumatologico. Ad esempio ricrea le immagini di cuore, vasi sanguigni e arterie grazie al software Precise Cardiac".

Attraverso una telecamera abilitata al posizionamento del paziente, la Tac consente di risparmiare fino al 50% del tempo rispetto ad un posizionamento manuale. Inoltre, considerando che l'IA consente di effettuare scansioni in minor tempo, nell'arco della stessa giornata possono essere esaminate più persone.

"Questa tecnologia - spiega la dottoressa Anna Di Stani, coordinatrice tecnica del servizio di Diagnostica per immagini - ci permette di eseguire esami ad alta precisione con tempi brevissimi e radiazioni molto basse, fino all'80% in meno".





