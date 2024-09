Emiliano riceve ambasciatrice Palestina, 'sentimento dolore'

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha ricevuto questa mattina Abeer Odeh, ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia e rappresentante permanente presso le agenzie delle Nazioni unite Fao, Ifad e Wfp dal 2019, in visita a Bari in occasione della settimana della cultura palestinese. L'ambasciatrice era accompagnata da una delegazione guidata dal presidente della comunità palestinese di Puglia e Basilicata, Moahmmad Afaneh.

"Viviamo questo momento storico con un sentimento di dolore e amicizia verso il popolo palestinese - ha detto Emiliano -.

Quello di oggi non è solo un incontro istituzionale ma è un incontro importante anche a livello personale. Colgo l'occasione per ringraziare tutta la comunità palestinese della Puglia, instancabili cittadini e cittadine che danno un grande contributo nella vita sociale ed economica della nostra regione".



