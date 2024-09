Aqp presenta denuncia per fake news su acqua contaminata a Bari

Acquedotto Pugliese (Aqp) ha presentato querela alla Procura della Repubblica di Bari nei confronti dell'autore di un messaggio audio in cui si mette in relazione una presunta epidemia di gastroenterite nel quartiere San Paolo di Bari con l'attività dell'ente. Il vocale, riportante "informazioni false poi smentite - è detto in una nota - dai controlli eseguiti dai laboratori di Acquedotto Pugliese che hanno confermato la potabilità dell'acqua, oltre che dalle verifiche delle testate giornalistiche, nella giornata di ieri è diventato virale nelle chat e sui social network, provocando allarmi ingiustificati. Il numero verde di Aqp, in particolare, ha registrato un flusso anomalo di contatti da parte di utenti preoccupati dalle fake news circolate".

I legali di Acquedotto Pugliese procederanno inoltre con una denuncia alla Polizia postale per individuare gli autori di altre notizie false sulla potabilità dell'acqua pubblicate su chat e social network.

Si aggiunge che "già nella giornata di ieri Acquedotto Pugliese aveva confermato la potabilità dell'acqua nel quartiere San Paolo. Nei giorni scorsi, oltre ai consueti controlli ordinari, sulla base di alcune segnalazioni di torbidità pervenute dopo la manutenzione di Aqp del 17 settembre si erano aggiunti campionamenti straordinari. Tutti avevano confermato la buona qualità dell'acqua".

Acquedotto pugliese fa presente che "in seguito all'allarmismo generato sui social e nelle chat, ieri i tecnici dei laboratori di Aqp hanno svolto inoltre nuovi campionamenti. I risultati, disponibili dalla mattina di oggi, evidenziano ancora una volta la potabilità dell'acqua erogata da Acquedotto Pugliese".

Aqp diffida "chiunque dal diffondere notizie false e procurare allarmi ingiustificati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA