Sicurezza sul lavoro, cabina di regia a Bari 'gravi violazioni'

Gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, lavoratori irregolari, mancanza di formazione e una attività sospesa. Questi i risultati raccolti nei primi sei mesi dalla cabina di regia in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, attiva presso la Prefettura di Bari, che vede il coinvolgimento delle forze dell'ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco), dell'ispettorato del lavoro e dello Spesal. Nei primi sei mesi, l'attività si è concentrata sui settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

"Abbiamo deciso di lavorare in maniera congiunta con le forze dell'ordine per combattere tutte le situazioni di illegalità in materia di lavoro, dalla sicurezza alle irregolarità.

Continueremo a lavorare per contrastare tutto ciò che va in contrasto con la dignità e la legalità", ha detto il prefetto di Bari Francesco Russo.

Nella città di Altamura (Bari), gli ispettori della Questura di Bari hanno rilevato "gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro" relativamente a un'azienda, come detto in conferenza stampa, mentre nel settore dell'agricoltura sono state verificate 62 posizioni di lavoratori, 16 dei quali sono risultati irregolari. Per 15, invece, è stata constatata la mancanza di formazione. "Abbiamo deciso di intervenire sull'edilizia - ha detto Fulvio Longo, coordinatore provinciale dello Spesal di Bari - perché è il settore con un gran numero di infortuni con un elevato grado di gravità". Il monitoraggio, ha aggiunto Longo, ha portato "ad alcune prescrizioni, tra cui una sospensione" di un'attività. Lo Spesal, ha concluso Longo, "ha controllato una dozzina di aziende e un centinaio di lavoratori".



