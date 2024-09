Pd Puglia, allo stato non è in atto rimpasto Giunta regionale

"Allo stato non è in atto nessun rimpasto di Giunta. Per il Partito democratico la priorità è governare la Regione Puglia e dare risposte concrete ai cittadini pugliesi". Lo dichiara all'ANSA Domenico De Santis, segretario regionale del Pd in Puglia in merito al possibile rimpasto nella Giunta Emiliano con l'eventuale rientro anche del M5s in maggioranza. Ma non c'è solo il M5s, anche Azione reclama un assessorato.

"Una eventuale discussione - chiarisce De Santis - si aprirà a valle del percorso concordato in maggioranza dopo l'approvazione della legge sul nucleo investigativo regionale. A quel punto ragioneremo dentro il partito e successivamente con le forze di maggioranza assieme al presidente Emiliano del perimetro della coalizione e delle priorità programmatiche che interessano ai pugliesi. Il nostro obiettivo rimanere sempre lo stesso: costruire alleanze larghe delle forze alternative al Governo nazionale per costruire l'alternativa".

"In questi giorni - ricorda - abbiamo raggiunto obiettivi straordinari sul referendum contro l'autonomia differenziata dove abbiamo raccolto oltre 150mila firme in Puglia, sul referendum per la cittadinanza dove sono state raccolte oltre 50mila firme e qualche minuto fa abbiamo raggiunto l'obiettivo nazionale per la legge di iniziativa popolare sul Salario Minimo". Questi risultati - conclude - sono stati raggiunti assieme alle forze politiche nostre alleate a partire dal Movimento 5 stelle, alle civiche, ad Avs e ai partiti nazionali centristi che hanno fatto parte dei comitati referendari. Per noi l'agenda delle alleanze è stabilita dal programma e dalle idee comuni. Continueremo in questa direzione in queste settimane. Per costruire l'alternativa dobbiamo partire da qui".





